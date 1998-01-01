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نجاة رئيس الأركان الكويتي والوفد المرافق له من حادث سقوط طائرته

الأربعاء 03 يناير 2018 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة رئيس الأركان الكويتي والوفد المرافق له من حادث سقوط طائرته



الكويت / وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأربعاء، عن نجاة رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له من حادث سقوط طائرة كانت تقلهم في بنغلاديش.

ونقلت "كونا" عن وزارة الدفاع قولها ان المروحية تعرضت لحادث خلال زيارة رسمية لبنغلادش ما أدى الى سقوطها.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر": "تعرضت المروحية المقلة لسعادة رئيس الأركان العامة للجيش، والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت، حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى إلى احتكاكها بالأشجار، وهبوطها قبل المهبط" وتحطم أجزاء منها. وأضاف الجيش أن الحادث لم يسجل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين لرئيس الأركان، مؤكدًا على سلامة الجميع، ومشيرًا إلى اتصال بين رئيس الأركان ونائبه، في أعقاب الحادث.

#سقوط #طائرة

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