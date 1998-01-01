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حماس: تهديدات ترمب بقطع المساعدات ابتزاز سياسي رخيص

الأربعاء 03 يناير 2018 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تهديدات ترمب بقطع المساعدات ابتزاز سياسي رخيص



غزة / سما /

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية حتى تعود للمفاوضات مع الاحتلال ابتزازا سياسيا رخيصا.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن التهديدات تعكس السلوك الأمريكي الهمجي وغير الأخلاقي في التعامل مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد برهوم أن ذلك يتطلب مزيدًا من الوحدة وتصليب المواقف الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوط والسياسات وعدم الاستجابة لها.

وطالب بمزيد من المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمناهضة للسلوك الأمريكي والإسرائيلي.

#حماس #ترمب #تهديدات

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