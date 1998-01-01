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عشراوي ردا على تغريدة ترامب: الحقوق الفلسطينية ليست للبيع

الأربعاء 03 يناير 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ردا على تغريدة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول فلسطين، قالت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
" إن الحقوق الفلسطينية ليست للبيع، وقيام ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، وانما تدميرا شاملا لأسس ومتطلبات السلام، كما انه يكرس ضم اسرائيل غير الشرعي لعاصمتنا".


وتابعت:" لن نخضع للابتزاز، لقد أفشل الرئيس ترامب سعينا للحصول على السلام والحرية والعدالة، والان يقوم بلومنا والتهديد بمعاقبتنا على نتائج سياساته هو المتهورة وغير المسؤولة!"

#حنان عشراوي #ترامب

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