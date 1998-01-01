جيش الاحتلال يتهم الجهاد الاسلامي بقصف ناحل عوز ويهدد باغتيال قياداتها

وكالات

اتهم جيش الاحتلال اليوم الأربعاء حركة الجهاد الاسلامي بالمسؤولية عن إطلاق "قذائف ايرانية الصنع من غزة باتجاه حفل تضامني مع شاؤول ارون يوم الجمعة وكذلك ايضا إطلاق قذائف في الشهر الماضي".

وقال في بيان له "إذا كان الجهاد الاسلامي بالفعل وراء عملية الإطلاق فهذا يعني ان قيادة الحركة مستعدة للمخاطرة في استهداف قيادتها وبنيتها التحتية في قطاع غزة وخارجها كما يؤشر ذلك الى الصعوبة التي تواجه حماس في السيطرة على هذا التنظيم".

وأضاف "إستكمل الجيش التحقيقات حول حادث إطلاق القذائف الصاروخية في يوم الجمعة الماضي من غزة يتضح من التحقيقات ان الاسلحة المستخدمة مشابهة تمامًا للقذائف الصاروخية التي تم اطلاقها في ٣٠/١١/٢٠١٧ من قبل حركة الجهاد الاسلامي باتجاه موقع جيش الدفاع شمال قطاع غزة.".