توزيع منحة الرئيس عباس على أندية غزة

غزة / سما /

وزّع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, منحة الرئيس محمود عباس على أندية المحافظات الجنوبية, في الحفل الذي جرى بفندق "المتحف" غرب غزة.

وحضر الحفل أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ود. أحمد أبو هولي النائب في المجلس التشريعي، ود. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد القدم، ونهرو الحداد مسير أعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة, ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية.

وقال جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم في اتصال هاتفي, إنه سعيد بتوزيع منحة الرئيس على الأندية الغزية, متمنيا أن يكون عام 2018 حافلا بالإنجازات على مستوى جميع الرياضات.

وأوضح الرجوب أن الأسرة الرياضية أصبحت تشكّل عنصر الوحدة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات, مطالبا الجميع بمواصلة النجاح على المستويين المحلي والعربي.

من جانبه, أشاد أبو سليم بمجالس إدارات الأندية, التي دعمت انطلاق الموسم الكروي 2017-2018, رغم المعيقات وشح الإمكانيات المادية.

وشكر أبو سليم المؤسسات التي أسهمت في دعم الحركة الرياضية وتطوير البنية التحتية, وأبرزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وشركتي "جوال" راعي الاتحادات الرياضية, و"الوطنية موبايل" راعي دوري الدرجة الممتازة.

وفي نهاية الحفل استلمت الأندية الغزية الشيكات الخاصة بمنحة الرئيس البالغة 608 آلاف دولار, بواقع 25 ألف للممتازة, و15 ألف للأولى, و5 آلاف للثانية, و3 آلاف للثالثة.