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لقاء ودي يجمع الوحدات الأردني بـ هلال القدس

الأربعاء 03 يناير 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء ودي يجمع الوحدات الأردني بـ هلال القدس



رام الله / سما /

أعلن الوحدات الأردني، عن لقاءٍ مع هلال القدس على إستاد الملك عبد الله الثاني، بالعاصمة الأردنية عمّان، يوم الجمعة الموافق 12 يناير الحالي.

ووجّهت الدعوة لجماهير الناديين للحضور، وتوجيه رسالة بأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

وتأتي هذه المواجهة بالنسبة لهلال القدس، في إطار تحضيرات الفريق المقدسي للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولقاء السويق العُماني، يوم 22 من الشهر الحالي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول للمسابقة.

وشهدت الأيام الأخيرة، نجاح النادي المقدسي في التعاقد مع اللاعبين الدوليين جوناثان سورية وجاكا حبيشة.

وانخرط الهلال المقدسي في التدريبات منذ نحو أسبوع، كما بدأ خوض لقاءات ودية، بدأها ضد طوباس، على ملعب الجامعة الأمريكية بجنين.

#الوحدات الأردني #هلال القدس

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