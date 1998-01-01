فيديو : سنغافورة تحظر فيلمًا حول الطفلة عهد التميمي

القدس المحتلة / سما /

حظرت سنغافورة عرض فيلم وثائقي، يصوّر الفتاة عهد التميمي التي اعتقلها جيش الاحتلال بعد أن صفعت جنديًا إسرائيليًا.

وكان من المقرر عرض فيلم "إشعاع المقاومة" والذي أخرجه الأمريكي، جيسي روبرتس في مسرح "ذا بروجيكتور" غدًا الخميس، كجزء من مهرجان "سنغافورة للسينما الفلسطينية" لعام 2018.

ويروي الفيلم الوثائقي قصة فتاتين صغيرتين، هما جنى عياد (11 عامًا)، وعهد التميمي (16 عامًا)، اللتان نشأتا في بلدة "النبي صالح" في الضفة الغربية.

والفيلم الذي يستمر 59 دقيقة تلقى تصنيفًا "غير مسموح به لجميع التقييمات" من هيئة "إنفوكوم" لتطوير الإعلام، وهو ما يحول دون عرضه وتوزيعه في سنغافورة. ووصفت الهيئة سرد الفيلم، الذي تم إخراجه قبل اعتقال التميمي بأنه "مشوه" و"تحريضي".

وحذرت الهيئة من أنّ الفيلم الوثائقي "يحرّض النشطاء على مواصلة المقاومة ضد المعتدين المزعومين" وربما يسبب تنافًرا بين الأجناس والأديان المختلفة في سنغافورة".

وكان القرار مفاجئًا لمنظمة المهرجان، عديلة فو، التي قالت لصحيفة "توداي" إنها تعتقد أنّه "فيلم جيّد حقًا".

ووجهت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، عدة اتهامات للطفلة التميمي، بعد تصويرها وهي تركل وتصفع جنودًا خارج منزل أسرتها.