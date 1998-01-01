مايورال أفضل من بنزيما وسيحصل على فرصته في الريال

وكالات / سما /

أثبت الشاب الإسباني بورخا مايورال بأنه مهاجم أفضل من الفرنسي صاحب الخبرة كريم بنزيما وذلك في ظل تألقه في الدقائق القليلة التي خاضها خلال الموسم بقميص ريال مدريد.

مايورال استطاع تسجيل 4 أهداف في مختلف بطولات الموسم خلال 440 دقيقة لعب وبنسبة 16.6% فقط من عدد الدقائق المتاحة في الموسم، أي أنه يسجل هدفاً كل 110 دقيقة وهي ثلث المدة تقريباً التي يحتاجها بنزيما لتسجيل هدف (كل 298 دقيقة لعب).

وخاض الشاب مباراة واحدة فقط كأساسي في الدوري الإسباني واستطاع ترك بصمته عليها حيث افتتح باب التسجيل لصالح ريال مدريد، وساهم بشكل مباشر في تسجيل الهدف الثاني ضد ريال سوسيداد.

صحيفة أس الإسبانية توقعت أن يحصل مايورال على فرصته الحقيقية في اللعب أساسياً أو حتى كبديل في صفوف ريال مدريد خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل تعرض بنزيما للإصابة مع معاناة جاريث بيل من مشاكل بدنية باستمرار.