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رسمياً.. عثمان ديمبيلي يتلقى التصريح الطبي

الأربعاء 03 يناير 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. عثمان ديمبيلي يتلقى التصريح الطبي



وكالات / سما /

تلقى عثمان ديمبيلي نجم برشلونة التصريح الطبي وأصبح جاهزاً للعودة إلى تشكيلة البلوجرانا بعد 3 أشهر ونصف من الغياب بسبب الإصابة.

وكان ابن الـ 20 ربيعاً قد تعرض للإصابة في لقاء خيتافي في 16 ديسمبر الماضي، مما استدعى غيابه لفترة طويلة.

إلا أنه بات متاحاً بالنسبة للمدرب إرنستو فالفيردي قبل مواجهة سيلتا فيجو بعد غد الخميس على ملعب كامب نو في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

يُذكر أن نجم بوروسيا دورتموند السابق شارك في مباراتي إسبانيول ويوفنتوس قبل تعرضه للإصابة ويملك أسيست واحد في رصيده مع البرسا حتى الآن.

#عثمان ديمبيلي #التصريح الطبي

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