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فيديو.. توتنهام يعود بفوز ثمين على حساب سوانزي سيتي

الأربعاء 03 يناير 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. توتنهام يعود بفوز ثمين على حساب سوانزي سيتي



وكالات / سما /

نجح توتنهام هوتسبير من الفوز على سوانزي سيتي بهدفين نظيفين ، ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل هدفين السبيرز كل من فيرناندو لورينتي في الدقيقة 12 ، وديلي آلي في الدقيقة 89 من عمر المباراة ؛ ليرفع توتنهام هوتسبير رصيده لـ 40 نقطة مع مباراة ناقصة ، فيما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند النقطة 16 .

وضمن مباريات نفس الجولة ، فاز كريستال بالاس على ساوثهامبتون نهدفين لهدف واحد ، كما تفوق وست هام يونايتد على وست بروميتش ألبيون بهدفين لهدف أيضاً .

ورفع كريستال بالاس رصيده لـ 22 نقطة كما وصل وست هام للنقطة 21 ، فيما توقف رصيد وست بروميتش عند النقطة 16 وساوثهامبتون عند النقطة 20 .

#توتنهام

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