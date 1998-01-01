إحصائية مثيرة للفرعون المصري بالبريميرليج

وكالات / سما /

اعتلى المصري محمد صلاح جناح ليفربول، قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بمنافسات الدوري الإنجليزي.

وأبرزت صحيفة "صن" الإنجليزية تفوق صلاح من حيث معدل التسجيل وصناعة الأهداف بـ"البريميرليغ"، حيث نجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 5 أهداف خلال 1595دقيقة، ليساهم في هدف كل 73 دقيقة، متفوقا على وصيفه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، الذي أحرز 12 هدفا وصنع 4 أهداف خلال 1248 دقيقة، بمعدل هدف كل 78 دقيقة.

وحلّ الإنجليزي رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث، بعدما سجل 13 هدفا وصنع 4 أهداف خلال 1421 دقيقة، ليساهم في هدف كل 84 دقيقة، وهو نفس معدل مواطنه جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد، الذي نجح بإحراز 7 أهداف وصناعة 4 أهداف خلال 923 دقيقة.

وفي المركز الخامس جاء البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 6 أهداف خلال 1117 دقيقة، بمعدل هدف في كل 86 دقيقة، بينما جاء الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام سادسا، حيث نجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة هدف وحيد خلال 1666 دقيقة، بمعدل هدف كل 88 دقيقة.