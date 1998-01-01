جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اعتقال أشهر "داعشية" فرنسية في سوريا

الأربعاء 03 يناير 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال أشهر "داعشية" فرنسية في سوريا



دمشق / وكالات /

 اعتقل مقاتلون أكراد في سوريا إميلي كونيغ (33 عاما) التي أصبحت من أشهر الإرهابيات الفرنسيات منذ سافرت الى سوريا في 2012 حيث أدت دورا رئيسيا في الدعاية والتجنيد عبر الانترنت لحساب تنظيم "داعش"، كما أفادت والدتها الثلاثاء.

وقالت الوالدة البالغة 70 عاما والمقيمة في لوريان (شمال غرب) لصحيفة "ويست فرانس" إن ابنتها اتصلت بها عبر الهاتف في نهاية الأسبوع المنصرم لتقول لها "إنها معتقلة في معسكر كردي، لقد تم استجوابها وتعذيبها"، مطالبة السلطات الفرنسية بالتدخل "لإعادتها" إلى فرنسا مع أطفالها الثلاثة الذين ولدتهم في سوريا.

وكانت إذاعة "راديو مونتي كارلو" وقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية أول من اذاع نبأ اعتقال القوات الكردية في سوريا للفرنسية.

وكونيغ هي من اوائل الفرنسيات اللواتي تركن بلدهن للالتحاق بالتنظيم، إذ أنها سافرت إلى سوريا في 2012 تاركة لأمها مهمة تربية طفليها من زواجها الأول، وتزوجت بعيد وصولها إلى التنظيم بإرهابي قتل لاحقا.

وفي أيلول/سبتمبر 2014 أدرجت الأمم المتحدة اسمها على قائمتها السوداء للمقاتلين الأكثر خطورة، وبعد عام من ذلك أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء "للمقاتلين الأجانب الإرهابيين".

وولدت إميلي كونيغ في لوريان بمقاطعة موربيان لأب دركي في أسرة من أربعة أطفال كانت هي أصغرهم سنا.

وما إن بلغت العامين حتى ترك الوالد الأبناء الأربعة لوالدتهم وانفصل عنها لتتولى هي لوحدها مهمة تربيتهم. التحقت الطفلة بمدرسة البلدة وكانت فترة دراستها عادية إلى أن تعرفت إلى شاب من أصول جزائرية فتزوجت منه بعد أن اعتنقت الاسلام وأنجبت منه طفلين قبل أن يسجن زوجها بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وبعيد إسلامها تعلمت كونيغ اللغة العربية ثم ارتدت النقاب وبدأت مشوارها في عالم التشدد عبر التواصل مع جماعة "فرسان العزة" التي كانت تنشط في مدينة نانت (غرب) قبل أن تحظرها السلطات.

ومنذ 2010 كانت بنقابها تقف قرب مسجد بلدتها لوريان وبيدها منشورات تدعو للتشدد تحاول توزيعها.

وفي ربيع 2012 استدعيت للمثول أمام محكمة فرفضت نزع النقاب عن وجهها وتشاجرت مع أحد الحراس وصوّرت المواجهة في شريط فيديو نشرته على يوتيوب.

وعلى الأثر تركت كونيغ طفليها في رعاية والدتها وغادرت فرنسا إلى سوريا للالتحاق بزوجها الجديد.

#اعتقال #داعشية #سوريا

أخبار ذات صلة

صور: قصة حب "داعشية" بدأت بالرقص وانتهت بالقتل في سوريا

داعشية تكشف لصديقاتها "ملابس العروس" وشروط صادمة للانضمام الى "داعش"

الداخلية السعودية تعلن القبض على 431 موقوفا في أكبر خلية "داعشية"

تلذذ داعشية بتعذيب النساء

داعشية تروي قصص "تلذذها بتعذيب النساء"

بشكل مفاجىء: سوريا تفرج عن "جاسوس اسرائيلي"بعد 12 عام اعتقال

صحيفة فرنسية تكشف : لماذا سيطر تنظيم "داعش"على "اليرموك"؟

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مصرية: السلطة مترددة في تحمل مسؤولياتها بغزة بسبب التصعيد الإسرائيلي

صور: انتقادات لممثلة سورية بعد تضامنها مع فقراء بملابس مثيرة

شاهد ..طلاب فلسطينيون يهاجمون أكاديميا مصريا في جامعة تل أبيب

هل حاول أمراء أردنيون الانقلاب على الملك بدعم بن سلمان ؟

خالد مشعل يثير غضبا امازيغيا في المغرب واتهامه بـ”العنصرية”

ترامب سيوقف دعم الاونروا ..ويهدد السلطة بوقف تمويلها حتى يعود عباس للمفاوضات

أبو مرزوق: فتح فهمت تسهيلاتنا لتحقيق المصالحة بشكل خاطئ ولم تقدم أي خطوة لإنجاحها

الأخبار الرئيسية

كهرباء غزة -ارشيفية

الحكومة تقرر إعادة 50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة

صاروخ من غزة

سقوط صاروخ اطلق من غزة في منطقة مفتوحة بتجمع "اشكول" بالنقب

اسعاف- ارشيفية

استشهاد الطفل مصعب التميمي برصاص الاحتلال في قرية دير نظام غرب رام الله

وحدة الظل -القسام

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

سرايا القدس - الجهاد الاسلامي

جيش الاحتلال الاسرائيلي يتهم الجهاد الاسلامي بقصف ناحل عوز ويهدد باغتيال قياداتها

الاتصالات الفلسطينية