شاهد: المجاهدين تنشر فيديو لعملية رصد قائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال

غزة / سما /

نشرت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مساء امس الثلاثاء، مقطع فيديو "لعملية رصد" لأحد القيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة.





وأظهر الفيديو الذي نشرته الكتائب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللواء إيال زمير قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، وهو محاط بجنود وضباط على الحدود مع قطاع غزة، وهو يستطلع هذه الحدود، ومن ثم نشرت الكتائب بياناته يشمل جيله، والوظائف التي تقلّدها ومؤهلاته العلمية.



وأطلقت الكتائب تهديدات بالفيديو قائلة "يا من يسمى بإيال زمير، ويدعى قائد المنطقة الجنوبية بجيش العدو الصهيوني، ستبقى في متناول اليد ما دامت في كيانك اقتربت من الحدود أو ابتعدت"، وأضافت " لن يطول الأمد وأن وقت النزال اقترب".

من جانب آخر، أفاد الإعلام العبري، أن العديد من العمّال الذين يقيمون الحاجز تحت الأرضي، مكافحة "لتهديد الأنفاق" من قطاع غزة، يرفضون استكمال عملهم "خشية على حياتهم"، ما أدى إلى عرقلة المشروع لأسابيع.