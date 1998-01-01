الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 22 مواطنا ويصادر اسلحة في الضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم طالت 22 مواطنا بدواع امنية .
وزعم جيش الاحتلال ان قواته صادرت اسلحة مصنعة محليا في قرية كفر نعمة.
وعرف من بين المعتقلين :
١. محمد ابو معلا- قباطية جنوب جنين
٢. حسين الصمادي- قباطية جنوب جنين
٣. محمود الحردي- قباطية جنوب جنين
٤. محمود بسام كميل- قباطية جنوب جنين
٥. ساهر عماد كميل- قباطية جنوب جنين
٦. أنس اشتية- سالم قرب نابلس
٧. مالك قيس حمدان- سالم قرب نابلس
٨. حمزة عماد الحديثي- مخيم الأمعري برام الله
٩. صدام حسين شراكة- مخيم الجلزون شمال رام الله
١٠. عبد الله جمال مبارك- مخيم الجلزون رام الله
١١. فايز شحدة الطيراوي- مخيم الجلزون رام الله
١٢. شادي خالد الريماوي- بيت ريما غرب رام الله
١٣. كريم صالح- النبي صالح غرب رام الله
١٤. عبادة عزام الرفاعي- عناتا شرق القدس
١٥. أيمن ماجد الأطرش- حلحول شمال الخليل
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وداهم منازل المواطنين ضمن مناورة عسكرية.
كما اقتحمت قوة اخرى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وصادر ٨ مركبات والصق منشورات تحذيرية .