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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 22 مواطنا ويصادر اسلحة في الضفة

الأربعاء 03 يناير 2018 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 22 مواطنا ويصادر اسلحة في الضفة



رام الله / سما/

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم طالت 22 مواطنا بدواع امنية .

وزعم جيش الاحتلال ان قواته صادرت اسلحة مصنعة محليا في قرية كفر نعمة.

وعرف من بين المعتقلين :

١. محمد ابو معلا- قباطية جنوب جنين

٢. حسين الصمادي- قباطية جنوب جنين

٣. محمود الحردي- قباطية جنوب جنين

٤. محمود بسام كميل- قباطية جنوب جنين

٥. ساهر عماد كميل- قباطية جنوب جنين

٦. أنس اشتية- سالم قرب نابلس

٧. مالك قيس حمدان- سالم قرب نابلس

٨. حمزة عماد الحديثي- مخيم الأمعري برام الله

٩. صدام حسين شراكة- مخيم الجلزون شمال رام الله

١٠. عبد الله جمال مبارك- مخيم الجلزون رام الله

١١. فايز شحدة الطيراوي- مخيم الجلزون رام الله

١٢. شادي خالد الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

١٣. كريم صالح- النبي صالح غرب رام الله

١٤. عبادة عزام الرفاعي- عناتا شرق القدس

١٥. أيمن ماجد الأطرش- حلحول شمال الخليل

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وداهم منازل المواطنين ضمن مناورة عسكرية.

كما اقتحمت قوة اخرى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وصادر ٨ مركبات والصق منشورات تحذيرية .

#الاحتلال الاسرائيلي #الضفة الغربية #حملة اعتقالات

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