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تهديدات امريكية ضد "باكستان" خلال الايام القادمة

الأربعاء 03 يناير 2018 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تهديدات امريكية ضد "باكستان" خلال الايام القادمة



وكالات - سما -


قال البيت الأبيض إنه يريد أن تبذل باكستان جهدا أكبر في محاربة الإرهاب وإنه سيعلن على الأرجح عن إجراءات للضغط على إسلام آباد خلال أيام.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح للصحفيين "إن هدفنا هو أننا نعرف أنهم يستطيعون بذل المزيد لوقف الإرهاب ونريد منهم أن يقوموا بذلك".

وأضافت قائلة "فيما يتعلق باتخاذ إجراءات محددة، اعتقد أنكم سترون بعض التفاصيل الأخرى بهذا الشأن خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والثماني والأربعين المقبلة".

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إن الولايات المتحدة أوقفت تقديم مساعدات لباكستان قيمتها255 مليون دولار بسبب تقاعسها عن التعاون الكامل في حرب أميركا على الإرهاب.

#باكستان #امريكا #اسلام اباد

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