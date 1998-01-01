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هيلي : ترامب سيوقف دعم الاونروا

الثلاثاء 02 يناير 2018 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيلي : ترامب سيوقف دعم الاونروا



القدس المحتلة / سما /

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، ان، "الرئيس دونالد ترامب سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأضافت هيلي، في تصريحات أدلت بها للصحفيين أمام مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، أن إيقاف دعم "الأنروا" جاء حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي.

وتساهم الولايات المتحدة سنويا بأكثر من 300 مليون دولار لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يتبع ..

#تراكب #الاونروا #دعم

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