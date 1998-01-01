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العاهل السعودي يعزي أسرة قاض شيعي تعرض للاختطاف والقتل في محافظة القطيف

الثلاثاء 02 يناير 2018 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي يعزي أسرة قاض شيعي تعرض للاختطاف والقتل في محافظة القطيف



وكالات -

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن عزائه ومواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني، القاضي الذي اختطف منذ عام في محافظة القطيف (شرق)، وتم العثور على جثته قبل أسبوع بعد “قتله من قبل عناصر إرهابية”.
جاء ذلك خلال استقباله لذوي الجيراني بمكتبه في قصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وعبر ذوو الجيراني عن شكرهم للملك سلمان على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
واختطف الجيراني من أمام منزله في جزيرة تاروت، التابعة لمحافظة القطيف (ذات الأغلبية الشيعية) في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وفي أعقاب اختفائه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجيراني، وهو رجل دين شيعي، يدعو فيه وكلاء المراجع الشيعية بالقطيف إلى عدم تحويل أموال الخمس إلى إيران والعراق ولبنان، مشيرا إلى أنها يجب أن تذهب لفقراء المنطقة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، العثور على جثة الجيراني في منطقة مزارع مهجورة شرق المملكة، ومقتل مطلوب أمني متهم باختطافه وشرطي في تبادل لإطلاق النار.

#الملك سلمان #السعودية #القطيف #محمد عبدالله الجيراني

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