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شاهد ..مذيعة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في مصر

الثلاثاء 02 يناير 2018 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..مذيعة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في مصر



القاهرة /وكالات/

 في أولى حلقات برنامجها، عام 2018، فاجأت المذيعة منال آغا مشاهديها بإعلانها خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبدأت آغا، خلال تقديمها برنامج مع منال آغا عبر فضائية الحدث اليوم الاثنين، حديثها على الهواء بإلقاء بيان جاء فيه: “أيها السادة والسيدات شعب مصر العظيم أنا قررت أن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية خلال الأربع سنوات المقبلة، لأن نساء مصر هم القوى المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية”.
وتساءلت آغا: “لم لا يكون لدينا أول رئيسة مصرية لجمهورية مصر العربية”، معتبرة أن “مصر لديها الكثير من المشاكل والتي أدت لتدهور جميع الخدمات”، حسب قولها.

#منال اّغا #مصر #انتخابات رئاسية

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