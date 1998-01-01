جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيروزاليم بوست: الرئيس الأسبق للموساد يحذر من تدخل إسرائيل في إيران

الثلاثاء 02 يناير 2018 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيروزاليم بوست: الرئيس الأسبق للموساد يحذر من تدخل إسرائيل في إيران



القدس المحتلة/سما/

حذر الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” من تدخل إسرائيل في إيران في ظل الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران.
وقال افرايم هليفي في تصريحات خاصة لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية اليومية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “إذا تدخلنا في الأحداث بإيران، فلن يجلب ذلك أي فائدة مطلقا. لدينا ما يكفي من المشاكل الخاصة.”.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعرب عن أمنياته بالنجاح للمتظاهرين في إيران أمس الاثنين وأعرب عن أمله في سقوط القيادة الإيرانية، واتهم حكومات أوروبية بعدم دعم المتظاهرين في كفاحهم لأجل الحرية.
كما قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تعتزم التدخل، “ولكننا نأمل في أن ينتهي النظام القمعي وأن يتم إحلاله بنظام ديمقراطي”.
وقال هليفي إن الاحتجاجات تعد “تطورات إيجابية في المصلحة الإسرائيلية”، مضيفا أن هناك “مشكلات خطيرة” في إيران، ولكنه حذر في الوقت ذاته بقوله: “إذا تدخلنا، سوف نضعف بذلك الذين يمكنهم في المستقبل ممارسة سياسة أفضل تعيد علاقتنا السابقة مع إيران”، مؤكدا أنه من الأفضل أن تظل إسرائيل صامتة، وتترك الأمور تأخذ مسارها في إيران.
يذكر أنه كان في إيران تحت قيادة الشاه محمد رضا بهلوي تعاون عسكري خفي مع إسرائيل. وبعد الثورة الإيرانية في عام 1979 تحت قيادة آية الله روح الله الخميني، تم إعلان إسرائيل عدوا لدودا.
يشار إلى أن اسرائيل لا تزال ترى نفسها مهددة في وجودها بسبب البرنامج النووي الإيراني، وتشبه طهران بنظام الحكم النازي.

#الموساد #هليفي #ايران #اسرائيل #احتجاجات

أخبار ذات صلة

جيروزاليم بوست :مستشفيات غزة في وضع خطير جداً

غزة: الدفاع المدني يحذر من أن إمكانياته خارج الخدمة هذا الشتاء ومناشدة الرئيس بالتدخل

كيري

كيري يكشف: "إسرائيل" ومصر والسعودية ضغطت علينا وحثتنا على قصف إيران

دونالد ترامب

إسرائيل هيوم: ترامب يرفض زيارة قبر الرئيس الراحل عرفات

الرئيس اليمني السابق

الرئيس اليمني السابق يزعم : السعودية طلبت بأن تحتل إسرائيل غزة

الرئيس عباس

موقع عبري : ماذا ستفعل إسرائيل في اليوم الذي يلي رحيل الرئيس عباس؟!

الأكثر قراءة اليوم

طريقة جديدة لتهريب المخدرات إلى غزة

حماس تبعث برسالة الى اسرائيل تحذرها من عواقب وخيمة لاستمرار الوضع القائم في غزة

قناة اردنية تدفع ثمن استضافة شخص قتل 7 اسرائيليين

غفران وحسن يتحدّيان مؤبدّات الاحتلال الإسرائيليّ بالحُبّ داخل الزنازين

صور: انتقادات لممثلة سورية بعد تضامنها مع فقراء بملابس مثيرة

نقيب موظفي غزة: لا "أفق" لحل أزمة الموظفين وعلى حكومة "الحمد لله" الرحيل

ايزنكوت : الدعوات لشن معركة ضد غزة غير مسؤولة وحماس تعمل للحفاظ على الهدوء

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

هيلي : ترامب سيوقف دعم الاونروا

سعد الدين ابراهيم - ارشيف

شاهد ..طلاب فلسطينيون يهاجمون أكاديميا مصريا في جامعة تل أبيب

أبو مرزوق

أبو مرزوق: فتح فهمت تسهيلاتنا لتحقيق المصالحة بشكل خاطئ ولم تقدم أي خطوة لإنجاحها

قصف غزة -ارشيفية

مصادر مصرية لـ هآرتس: السلطة مترددة في تحمل مسؤولياتها بغزة بسبب التصعيد الإسرائيلي

نبيل عمرو- رئيس اللجنة القانونية

تضم وزير المالية ..اللجنة القانونية الإدارية الخاصة بموظفي غزة تعقد اجتماعها غدا في القطاع

الاتصالات الفلسطينية