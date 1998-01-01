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وزير المالية السعودي إبراهيم العساف من الاحتجاز في “الريتز كارلتون” الى اجتماع مجلس الوزراء..

الثلاثاء 02 يناير 2018 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف من الاحتجاز في “الريتز كارلتون” الى اجتماع مجلس الوزراء..



الرياض /وكالات/

بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس″، الثلاثاء، أول ظهور لوزير المالية السابق ووزير الدولة الحالي إبراهيم العساف، بعد تبرأته من تهم فساد.
وجاء ظهور “العساف”، في أولى جلسات مجلس الوزراء للعام الجاري 2018، التي عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
بذلك، يكون “العساف” ثاني شخصية بارزة تظهر للعلن من بين الموقوفين بتهم الفساد في البلاد.
كان التلفزيون السعودي الرسمي، بث السبت الماضي، لقطات للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استدعت السلطات السعودية وألقت القبض على بضع مئات، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين، بتهم “فساد”، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.
وقال النائب العام السعودي سعود المعجب، في الخامس من الشهر الماضي، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم أو أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصاً.
وأضاف المعجب، حينها، أن اللجنة أطلقت سراح البعض، وأحالت عدد منهم للنيابة العامة، “وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً”. (الاناضول)

#السعودية #العساف #وزير المالية #محمد بن سلمان

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