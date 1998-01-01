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خالد مشعل يثير غضبا امازيغيا في المغرب واتهامه بـ”العنصرية”

الثلاثاء 02 يناير 2018 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
خالد مشعل يثير غضبا امازيغيا في المغرب واتهامه بـ”العنصرية”



الرباط/وكالات/

 تعرض الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس″ خالد مشعل لاتهامات حادة بـ”العنصرية” من قبل أوساط في المغرب بسبب تصريحاته عن عروبة المملكة.
وأفادت جريدة “هسبريس″ الإلكترونية بأن تصريحات مشعل أثناء زيارته إلى المملكة في أوائل الأسبوع الماضي أثارت غضبا لدى جمعيات حقوقية أمازيغية رأت فيها “خطابا عنصريا وعرقيا وشوفينيا”، بحسب وصفها.
تجدر الإشارة إلى أن مشعل استُقبل أثناء الزيارة من قبل قادة أحزاب سياسية عدة، بما في ذلك أكبرها “حزب العدالة والتنمية”.
وأعربت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في بيان لها عن “إدانة” هذا الخطاب.
واتهمت الفيديرالية الأمازيغية حركة حماس بـ”العداء لوحدة المغرب مع أمازيغيته”، على حد تعبيرها.
ووجه بيان الفيدرالية نداء إلى جميع مكونات الحركة الأمازيغية في المغرب وجميع القوى الديمقراطية الحقيقية بشجب الاستقواء بالقوى الخارجية العربية والإسلامية المعادية للمملكة، مناشدا بـ”إنهاء عضوية المغرب بمنظمة الجامعة العربية”، على حد قولها.

#مشعل #المغرب #العنصرية #الامازيغ

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