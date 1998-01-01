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إسرائيل تستجيب لطلب الأردن وتعين "عاموس جلعاد" سفيرا جديدا في عمان

الثلاثاء 02 يناير 2018 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تستجيب لطلب الأردن وتعين "عاموس جلعاد" سفيرا جديدا في عمان



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر اعلامية عبرية، اليوم الثلاثاء ،عن ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين الجنرال عاموس جلعاد سفيراً في الأردن .

ووفقا لموقع "ريشت كان" العبري، "ان نتنياهو يعتزم تعيين "جلعاد" سفيراً في الأردن، في محاولة لحل الأزمة التي بدأت منذ مقتل أردنيين برصاص حارس إسرائيلي في السفارة بعمان قبل شهور".

وعاموس جلعاد عسكري إسرائيلي (ولد بحيفا 1951) لأسرة يهودية قدمت من تشيكوسلوفاكيا لفلسطين، جنرال احتياط بالجيش الإسرائيلي، تولى رئاسة الدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الجيش الإسرائيلي، وشارك في مفاوضات التهدئة مع حركة حماس عدة مرات خلال اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة.

 

#اسرائيل #الاردن #عاموس جلعاد #سفير

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