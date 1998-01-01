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عروس امريكية تفارق الحياة بعد ساعات على زفافها

الثلاثاء 02 يناير 2018 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عروس امريكية تفارق الحياة بعد ساعات على زفافها



سكاي نيوز عربية -

تزوجت امرأة أميركية من ولاية كونيتيكت في مستشفى قبل 18 ساعة من وفاتها، بعد صراع مع سرطان الثدي.

وارتدت هيذر موشر فستان الزفاف، واستلقت في سرير وعلى فمها قناع الأكسجين، حسب ما أظهرت صور نشرت أخيرا.

وبينما كانت على سريرها، عقد قرانها على ديفيد موشر في 22 ديسمبر في مستشفى بمدينة هارتفورد، قبل أن تفارق الحياة في اليوم التالي.

وكانت هيذر، البالغة من العمر 31 عاما، وقعت في حب ديفيد، بعدما التقيا خلال دورة للتدريب على الرقص.

وصرح ديفيد لمنظمات إعلامية بأنه في اليوم الذي خطط فيه للتقدم لخطبة هيذر في 23 ديسمبر 2016 تم تشخيصها بأنها مصابة بالسرطان.

ولكنه مضى قدما في عرض الزواج عليها. وكان ديفيد وهيذر يخططان للزواج في 30 ديسمبر 2017، لكن الأطباء نصحوهما بالقيام بهذا في وقت أقرب.

#عرؤوس #امريكية #وفاة #هيذر موشر

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