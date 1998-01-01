جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نائب ترامب يقوم بزيارة خاطفة لإسرائيل آواخر الجاري

الثلاثاء 02 يناير 2018 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب ترامب يقوم بزيارة خاطفة لإسرائيل آواخر الجاري



القدس المحتلة / سما /

في ظل الأزمة والتوتر الشديدين بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة بسبب قرار ترامب، يبدو أن الإدارة الأمريكية مصرّة على ارسال نائب الرئيس لتضميد الجراح. ولكن في ظل الرفض الفلسطيني لاستقبال بنس، يتوقع بحسب أوساط اسرائيلية نافذة أن تستمر زيارة بنس الى اسرائيل أقل من 24 ساعة، ويرجح أن تتم في 21 كانون الثاني/ يناير 2018.

وسيلتقي بنس خلال زيارته الخاطفة الى اسرائيل، برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، كما يتوقع أن يُلقي خطابًا من على منبر الكنيست (مجلس النواب الاسرائيلي).

وأوضح مصدر اسرائيلي رفيع المستوى أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول موعد نهائي للزيارة الخاطفة، ولكن هذا هو الموعد الذي طلبه ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي ويدرسه البيت الأبيض.

في حين أكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "لا زلنا نعمل على الزيارة. عندما يكون هناك ما يجب الابلاغ عنه سنبلغ به".

#نائب ترامب #زيارة #إسرائيل

أخبار ذات صلة

كوشنير و ترامب

كوشنير: ترامب جهز خطة لحل القضية الفلسطينية و لم يقرر بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

عباس وهولاند - ارشيف

مركزية فتح تحدد نائب رئيس الحركة ..السلطة تراقب تصرفات ترامب

القدس - ارشيف

مسؤولون امريكيون : ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة بعد أعوام

حماس : الاحتلال يقوم بلعبة خطيرة ومكشوفة باستهدافه مواقع المقاومة

السلطة الفلسطينية- ارشيف

هل ستلاحق السلطة الفلسطينية 25 برلمانيا أوروبيا قاموا بزيارة المستوطنات؟

محمد الضيف

واللا: الضيف يقوم بتجهيز وتهيئة الوضع للحرب ويقود بشكل مباشر القسام

الأكثر قراءة اليوم

طريقة جديدة لتهريب المخدرات إلى غزة

حماس تبعث برسالة الى اسرائيل تحذرها من عواقب وخيمة لاستمرار الوضع القائم في غزة

قناة اردنية تدفع ثمن استضافة شخص قتل 7 اسرائيليين

غفران وحسن يتحدّيان مؤبدّات الاحتلال الإسرائيليّ بالحُبّ داخل الزنازين

صور: انتقادات لممثلة سورية بعد تضامنها مع فقراء بملابس مثيرة

نقيب موظفي غزة: لا "أفق" لحل أزمة الموظفين وعلى حكومة "الحمد لله" الرحيل

ايزنكوت : الدعوات لشن معركة ضد غزة غير مسؤولة وحماس تعمل للحفاظ على الهدوء

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

هيلي : ترامب سيوقف دعم الاونروا

سعد الدين ابراهيم - ارشيف

شاهد ..طلاب فلسطينيون يهاجمون أكاديميا مصريا في جامعة تل أبيب

أبو مرزوق

أبو مرزوق: فتح فهمت تسهيلاتنا لتحقيق المصالحة بشكل خاطئ ولم تقدم أي خطوة لإنجاحها

قصف غزة -ارشيفية

مصادر مصرية لـ هآرتس: السلطة مترددة في تحمل مسؤولياتها بغزة بسبب التصعيد الإسرائيلي

نبيل عمرو- رئيس اللجنة القانونية

تضم وزير المالية ..اللجنة القانونية الإدارية الخاصة بموظفي غزة تعقد اجتماعها غدا في القطاع

الاتصالات الفلسطينية