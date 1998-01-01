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أمين عام الرئاسة ينفي ما نُسب له من تصريحات حول كهرباء غزة

الثلاثاء 02 يناير 2018 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمين عام الرئاسة ينفي ما نُسب له من تصريحات حول كهرباء غزة



رام الله / سما /

نفى أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، مساء اليوم الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية،  والتي نسبت له  تصريحات تتعلق بقضية الكهرباء في قطاع غزة.

ودعا عبد الرحيم، وسائل الاعلام، إلى توخي الدقة والمسؤولية في نشر الاخبار والتصريحات، وأخدها من الجهات ذات العلاقة، وأن قضية  الكهرباء من اختصاص الحكومة وسلطة الطاقة.

وكانت اذاعة الحرية  نقلت عن  أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم  قوله أن جهوداً تبذلها القيادة والحكومة الفلسطينية لإعادة خط الكهرباء الإسرائيلي (45 ميجا) لقطاع غزة خلال ساعات.

 وقال عبد الرحيم لاذاعة "صوت الحرية "، أنه وبجهود يبذلها شخصياً بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، سيتم إعادة خط الكهرباء الإسرائيلي المقطوع عن قطاع غزة خلال ساعات، وذلك بعد أن قامت شركة توزيع كهرباء غزة بإيداع مبلغ 10 مليون شيكل لدى بنك فلسطين كضمان بنكي.

وأشار عبد الرحيم أن المشكلة الاساسية كانت في هذا الخط هو بعدم تحويل الشركة في غزة لعوائد الجباية لوزارة المالية وسلطة الطاقة، التي بموجبها يتم إمداد الشركة بخط الكهرباء.

#أمين عام الرئاسة #كهرباء #غزة

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