صور: انتقادات لممثلة سورية بعد تضامنها مع فقراء بملابس مثيرة

دمشق / وكالات /

أثارت الممثلة السورية رنا الأبيض موجة انتقادات واسعة واستياء، وذلك بعد مشاركتها بحملة خيرية لمساعدة الفقراء مرتدية ملابس وصفوها بـ"الفاضحة".



وظهرت الأبيض في الصور التي التقطتها في مدينة دمشق إلى جانب أطفال وسيدات من الفقراء، بزي وصف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه زي"استعراضي، وفاضح".



ووصف ناشطون طريقة تقديم الأبيض المساعدة للفقراء والبؤساء بأنها "استغلال للفقر ولحاجة الشعب السوري".



وبعد موجة من الانتقادات اضطرت الممثلة لحذف التدوينة التي ناشدت فيها مفتي النظام السوري أحمد بدر الدين حسون أن يساعد هؤلاء المحتاجين، وأضافت مخاطبة حسون على "فيسبوك"" "أناشدك كأخ وكأب لهؤلاء الأطفال أن تحميهم من حرج السؤال في بلادهم".





من جانبها، اعتبرت صفحة "واقعنا" على "فيسبوك" أن ما قامت به الأبيض "مشهد تمثيلي فاشل"، وأضافت مخاطبة إياها: "أنت أمام مأساة وطن".





وانتقدت إحدى المعلقات تصرف الممثلة الأبيض وقالت:

وقارنت مشاركة على "فيسبوك" بين صور سفيرة النوايا الحسنة الممثلة العالمية أنجلينا جولي وهي تقدم المساعدة للمحتاجين وطريقة الأبيض في الدعوة لمساعدة الفقراء، وقالت:

وسخر أحد المعلقين على صور الممثلة وقال:







