مصادر مصرية لـ هآرتس: السلطة مترددة في تحمل مسؤولياتها بغزة بسبب التصعيد الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

نقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مصرية قولها أن الرد الإسرائيلي المتواصل بغزة قد يمنع السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها مستقبلا عن السيطرة الأمنية في قطاع غزة.

وبحسب تلك المصادر، فإن السلطة الفلسطينية مترددة في الوقت الراهن من تحمل هذه المسؤولية ما دامت لا تستطيع السيطرة على جميع الفصائل المسلحة في الميدان، وتخشى ألا تسمح لها إسرائيل بالوقت الكافي لذلك.

وأشارت المصادر إلى أن محادثات مغلقة أجريت مع مسؤولين إسرائيليين حول التصعيد بغزة. مشيرةً إلى أن مصر قلقة من التصعيد وطالبت الجميع بما فيها إسرائيل وحماس التصرف بهدوء وحذر وبأقصى قدر ممكن من الصبر، كما طلبت من حماس العمل من أجل منع إطلاق الصواريخ.