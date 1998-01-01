شاهد..إبراهيم عيسى يعود للشاشة بهذا البرنامج

القاهرة /وكالات/

بعد إيقاف دام لعام كامل عن الظهور في القنوات التلفزيونية، عاد الإعلامي المصري المثير للجدل إبراهيم عيسى للظهور مجددا.

وأعلنت فضائية "ON E" عن عودة عيسى؛ لتقديم برنامج جديد عبر تحت عنوان "حوش عيسى".

ونشرت القناة إعلانا ترويجيا للبرنامج الجديد لعيسى، الذي من المفترض المباشرة بعرضه قريبا.

وكان إبراهيم عيسى يقدم برنامج "مع عيسى" عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلا أن البرنامج أوقف بشكل مفاجئ، مع تسرب أنباء بأن انتقادات عيسى الأخيرة لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي كانت هي السبب في إيقافه.