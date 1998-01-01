شمخاني يكشف دور محمد بن سلمان في الاحتجاجات ويهدد المملكة

طهران /وكالات /

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه كشف دور السعودية في الاحتجاجات التي تشهدها بلاده.

وقال شمخاني، في تصريحات لقناة "الميادين"، إن "ما يحصل على الإنترنت حول إيران حرب بالوكالة ضد شعبنا"، مشيرا إلى أن "27 في المئة من المشاركين في الحملة على إيران عبر الإنترنت يتبعون لحكومة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وأضاف أن "العناصر التنفيذية للحرب على إيران عبر الإنترنت إسرائيلية وغربية، والسعودية تنفق الأموال، وأنشأت أجهزة، ووظفت خبراء، ووجهتهم ضمن خطة سياسية ضد إيران".

وتابع بأن "المنافقين هم بيادق هذه الخطة السعودية".

وتوعدهم بأنهم "سوف يتلقون الرد المناسب من إيران من حيث لا يشعرون".

ولفت شمخاني إلى أن "السعودية لا تستطيع التغطية على خسارتها في اليمن بالتدخل في إيران وتحريض الشعب الإيراني الواعي".

وبحسب شمخاني، فإن "الشعب الإيراني حساس تجاه التدخل السعودي أكثر من حساسيته تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال "لم نكن نريد أن يكنّ الشعب الإيراني كل هذا العداء للعائلة الحاكمة في السعودية، لكن عداء الشعب الإيراني للعائلة الحاكمة السعودية ناتج عن سلوكها، والعائلة الحاكمة في السعودية تعلم خطورة ردنا".