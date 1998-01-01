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المسلمة "حمزتوفا" تترشح لرئاسة روسيا وتنافس بوتين

الثلاثاء 02 يناير 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المسلمة "حمزتوفا" تترشح لرئاسة روسيا وتنافس بوتين



موسكو/وكالات/

كشفت وكالة نوفستي الروسية عن أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية قبلت، الاثنين، أوراق ترشح آية حمزتوفا، زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية لانتخابات الرئاسة، المقررة في روسيا الاتحادية، يوم 18 آذار/ مارس المقبل.

وحمزتوفا، التي تبلغ (46 عاما)، رشحت نفسها بصفة مستقلة، وهي كاتبة وصحفية مسلمة، ومستشارة الاتصالات العامة لمفتي داغستان، أحمد عبداللطيف.

وفي مرحلة التسجيل، يتوجب على المرشحين المستقلين جمع 300 ألف توقيع من ناخبين مؤيدين لهم، على ألّا يتجاوز عدد التوقيعات في المنطقة الواحدة 7500 توقيع.

وقبلت لجنة الانتخابات، يوم الجمعة الماضي، أوراق زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، ليصبح أول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة الروسية.

وكان الرئيس الروسي الحالي، فيلاديمير بوتين، كان قدم قبل أيام أوراق ترشحه لرئاسة روسيا إلى لجنة الانتخابات.

#حمزنوفا #بوتين #انتخبابات #ترشيح

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