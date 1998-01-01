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ما هي علامات الحبّ الصادق عند الرجل؟

الثلاثاء 02 يناير 2018 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي علامات الحبّ الصادق عند الرجل؟



وكالات / سما /

تظهر  علامات تدلّ على الحب الصادق الذي يشعر به الرجل تجاه حبيبته أو زوجته من خلال التعبير والتواصل اليومي معها. و اليك   العلامات التي تدل على الحب الصادق عند الرجل وما هي أبرز الطرق التي يستعملها للتعبير عن مشاعره؟

هذه الطرق غير تقليدية للتعبير عن الحبّ!

التعبير في العلن

في العادة لا يتحدث الرجل عن الحب في العلن، لذلك عندما تلاحظين أنه بدأ بتداول هذا الموضوع أمام العائلة والاصدقاء فهذه دلالة على الحب الصادق الذي بدأ يشعر به تجاهك.

بريق العينين

عندما يشعر الرجل بالحب الصادق نلاحظ بريق عينيه التي لا يمكن أن يخفيها خصوصاً عندما ينظر الى المرأة التي يحب.

التعارف بين الاقارب

من علامات الحب الصادق حرص الرجل على تقديم حبيبته الى الاقارب والاصدقاء مع تكثيف الزيارات العائلية برفقتها كدليل على الجدية والصدق.

تقديم الهدايا

أما اهتمام الرجل بالمناسبات الخاصة التي لها علاقة بحبيبته كعيد ميلادها وذكرى تعارفهما، فهذا يدل على الحب الصادق خصوصاً عندما يحرص على تقديم الهدايا تعبيراً عن مشاعره.

#الحب #الرجل

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