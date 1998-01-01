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تعرف على علامات اختراق حاسوبك

الثلاثاء 02 يناير 2018 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على علامات اختراق حاسوبك



وكالات / سما /

 قد يكون حاسوبك الشخصي مخترقا وأنت تجهل ذلك، فالاختراق الذي يعرفه الكثيرون يكون مثلا بظهور رسائل تفيد بتشفير البيانات وطلب فدية نظير إتاحة البيانات مرة أخرى، أو ظهور رسائل وهمية بشأن مكافحة الفيروسات والأكواد الخبيثة، لكن هناك أشكال أخرى تستدل منها على اختراق حاسوبك.

وتوضح مجلة "بي سي فيلت" الألمانية أن ظهور أشرطة الأدوات غير المرغوب فيها أثناء تصفح مواقع الويب يعد إشارة قوية على تعرض الحاسوب للاختراق، علاوة على إعادة توجيه عمليات البحث على الويب وظهور نتائج بحث مشبوهة، كما أن كثرة النوافذ المنبثقة، التي تظهر أثناء تصفح الإنترنت، تعتبر أحد الدلائل القوية على التعرض لهجمات القرصنة.

ووفقا لخبراء المجلة الألمانية فإن رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي يظهر بها اسم المستخدم إلى جانب أسماء أصدقائه، تعد من الوسائل الشهيرة حاليا لتصيد البيانات، بالإضافة إلى ورود فواتير ورسائل تذكير وهمية أو تغيير كلمات المرور فجأة لحسابات البريد الإلكتروني أو خدمات الويب أو تثبيت البرامج تلقائيا.

وقد يلاحظ المستخدم في بعض الأحيان تحرك مؤشر الفأرة على الشاشة بدون استخدامه، أو اختفاء الأموال من الحسابات المصرفية على الإنترنت أو تعطيل برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية أو مدير المهام دون تدخل منه، عندئذ تتأكد الشكوك بشأن اختراق الحاسوب.

وينصح خبراء المجلة الألمانية في مثل هذه الحالات بإعادة تثبيت نظام التشغيل مرة أخرى وتحديث البرامج المستخدمة وعدم الاستجابة لرسائل البريد الإلكتروني الوهمية، بالإضافة إلى التخلص فورا من برامج التروجان ومكافحة الفيروسات والشيفرات الخبيثة.

#اختراق #الحاسوب

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