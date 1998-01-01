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"هاتف الأصبع" يباع على الإنترنت وزبائنه "ضد القانون"

الثلاثاء 02 يناير 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هاتف الأصبع" يباع على الإنترنت وزبائنه "ضد القانون"



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة بريطانية، الاثنين، أن هناك هواتف مصغرة بحجم الأصبع تباع على موقع تجارة إلكترونية شهيرة، باتت تهرب إلى السجون.

وأوضحت "مترو" أن ميزة هذه الهواتف الصغيرة تكمن بقدرتها على تخطي أجهزة كشف المعادن، التي يمر عبرها السجناء قبيل دخولهم إلى الزنازين.

ولفتت إلى أن هذه الهواتف موجودة على موقع التجارة الإلكتروني الشهير eBay، قائلة إن بعضا منها "صمم خصيصا للسجناء".

ويطلق على أحد هذه الهواتف اسم "Beat the Boss"، في إشارة إلى خداع آلة الماسح الضوئي التي يمر من خلالها السجناء وتسمى Boss.

ويكلف الهاتف نحو 33 دولارا على الموقع، ويصل سعره داخل السجون إلى 270 دولارا أميركيا.

ورغم الحملة التي تشنها السلطات لمنع استخدام الهاتف في السجون، فقد صادرت مصلحة السجون البريطانية 20 ألف هاتف صغير في 2016.

وعلى موقع eBay وجدت صحيفة "مترو" إعلانا عن بيع هاتف صغير قيل إنه مخصص للسجناء مقابل 290 دولار، وأضافت الصحيفة أنها طالعت، في الصفحة المخصصة لهاتف GTstar Mini Phone، عبارة تقول إن الماسح الضوئي لا يستطيع اكتشافه.

ورد موقع التجارة بأنه يعمل مع الشرطة والسلطات الأخرى للتأكد من أن السلع الموجودة في الموقع تمتثل للقانون، وأضاف متحدث باسمه "سنزيل المنتجات التي قد تحتوي على تشجيع ضمني على نشطات غير قانونية".

ويقول سجين سابق قبع في سجن برمنغهام في بريطانيا إنه قبل عشر سنوات كانت الهواتف محدودة التداول، أما اليوم فقد باتت في متناول الجميع.

#هاتف الأصبع

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