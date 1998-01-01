حمادة هلال: محمد فؤاد أخذ مني"الحب الحقيقي"!

عالم الفن

فجر الفنان حمادة هلال مفاجأة جديدة بعدما كشف عن أن أغنية "الحب الحقيقي" التى سبق وقدمها الفنان محمد فؤاد كان أغنيته في الأصل، وذلك من خلال الحلقة التي حل عليها ضيفا ضمن برنامج "كل يوم" للإعلامي عمرو أديب.



وقال :"أغنية الحب الحقيقي كانت بتاعتي في الأصل، وكنت انتهيت منها مع الشاعر مصطفي كامل، والملحن اشرف عبده، وخلصناها، وطلب مني مصطفي كامل أسيبها، وعملت معاه أغنية بخاف بعدها، وفرحت إن الأغنية راحت لمحمد فؤاد لأني من عشاقه".



كما كشف حماده هلال عن العديد من الكواليس والأسرار الخاصة ببداية احترافه الغناء، وعن موقف طريف مر به مع والده حيث كان يخفي عنه الغناء فى الأفراح، وهو الأمر الذى ارتضى به بسبب حبه الشديد للغناء، قائلا :"كنت بغني من ورا والدي وبدأت أغنى وأنا عندي 10 سنين، وكنت بعمل حاجة ما اتمناش ابني يعملها، وهى إني كنت بخرج من وراهم فى البيت وهما نايمين، ووالدي فضل يراقبني وفى يوم كنت بغني، طلع والدي وضربني قدام الناس، وعلقني في وسط الفرح".



وأشار إلى أنه كان يتعرض للنصب حيث كان يغني في هذه الأفراح بدون مقابل، قائلا :"بدأت الغناء في أفراح المنطقة اللي كنت بسكن فيها، وماكنتش بأخد فلوس وكان بيضحك عليا، لغاية ما عرفت إن اللي بيجبني الفرح بينصب عليا وإن كان ليا فلوس".