دعم الصحفيين: أكثر من (176) انتهاكاً اسرائيلياً خلال ديسمبر2017

رام الله

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن شهر ديسمبر/كانون اول2017 شهد أكبر عدد من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم المسيرات الميدانية الاحتجاجية على قرار ترامب واعلانه أن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت اللجنة وفق تقريرها الشهري: "إن اصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على استباحة تعدياته على الحريات الصحفية يعود بشكل اساسي لرغبتها في طمس الحقيقة وإخفاء اعتداءاتها المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني".

ورصدت اللجنة حصيلة الانتهاكات الاسرائيلية خلال تقريرها لشهر ديسمبر/ كانون اول2017، والتي بلغت أكثر من (176) انتهاكاً، حيث تعرض العشرات من الطواقم الاعلامية لعرقلة عملهم بشكل واضح، إضافة للاعتداء بالضرب والدفع، وقنابل الصوت، والإبعاد عن مكان تغطية الحدث، والاعتقالات والاحتجازات والحبس المنزلي واستخدام بعضهم كدروع بشرية، وتمديد الاعتقالات والاقتحامات.

انتهاكات الاحتلال:

وقد وثقت لجنة دعم الصحفيين حصيلة الاعتداءات والإصابات والقمع والإهانة على الصحفيين خلال تغطيتهم الميدانية للاحتجاجات على "اعلان ترامب والتي وصلت إلى أكثر من ( 105) حالة.

فيما سجلت(5) حالات اعتقال لكن من امين صيام مرتين، وموسى قضماني، وبلال الطويل، احمد الصفدي، والذين افرج عنهم فيما بعد ما عدا الصحفي موسى قضماني لا زال معتقلاً في سجون الاحتلال.

فيما احتجزت قوات الاحتلال (13) صحفياً وإعلامياً، مستخدمه 3 صحفيين منهم كدروع بشرية خلال احتجازهم، فيما فرضت حكم الابعاد عن مدينة القدس لعد(2)، وحبس منزلي لعدد(1).

في حين مددت قوات الاحتلال اعتقال عدد(6) صحفيين، وهم موسى قضماني مرتين، مصعب سعيد، امين صيام مرتين، وهمام حنتش، وأصدرت حكماً عدد(1) بحق الصحفية المعتقلة استبرق التميمي،

وبشأن منع من التغطية ولجم الصحفيين عن فضح جرائم الاحتلال وثقت اللجنة(23) حالة منع من التغطية مع التهديد وإشهار السلاح بوجوه الصحفيين، ومصادرة بطاقات صحفية عدد(1)، وتحطيم معدات وكاميرات صحافية عدد(6).

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدد(2) من المطابع وتفتيشهم، كما مارست تحريضها ضد الصحفيين بقتلهم وحذف حسابات مواقع والتي بلغت أكثر من(4) حالات.

وبشأن المضايقات للصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال، سجلت (1) حالة نقل الاسير الصحفي منذر مفلح من سجن نفحة إلى سجن هداريم، فيما أجبرت اكثر من(6) صحفيين على دفع غرامة مالية قبل ان تفرج عن عدد منهم.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية: سجلت لجنة دعم الصحفيين 11 حالة انتهاك، تمثلت في تأجيل محاكمة(1)، واعتقال(8 ) صحفيين أمام مبنى النقابة في الضفة المحتلة، وحالة تحريض وتشويه بحق صحفي في غزة من قبل مجهولين، واستدعاء صحفي اخر من غزة.