جلسة مستعجلة للنظر في طلب الإفراج عن الأسير المريض عطا الله

غزة / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، بأنه تم تعيين جلسة مستعجلة للنظر في الطلب الذي تقدم به محامي هيئة الأسرى كامل الناطور، للمطالبة بالإفراج المبكر عن الأسير المريض حسين عطا الله.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه تم تعيين جلسة يوم الخميس القادم 2018/1/4 الساعة التاسعة والنصف صباحاً، للنظر في الطلب لدى لجنة الإفراجات المنعقدة في محكمة صلح دير ياسين/القدس.

وأضافت أنه وفقاً للتقرير الصادر عن إدارة سجون الاحتلال، إن الأسير عطا الله "بحالة صحية حرجة، ولم يتبق له سوى أيام معدودة".

يذكر أن الأسير حسين حسني سعيد عطا الله (57 عاماً) من مخيم بلاطة في نابلس، مصاب بمرض السرطان في خمسة أماكن في جسده (الرئتان والعمود الفقري والكبد والبنكرياس والرأس)، وأن هذا المرض ظهر معه فقط منذ 8 أشهر، ووضعه سيئ للغاية، ويقبع حالياً في مستشفى "سوروكا"، متزوج ولديه 6 أبناء ومحكوم بالسجن 32 عاماً قضى منها 21 عاماً.