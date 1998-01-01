الجيش الإسرائيلي: الدعوات لشن معركة ضد غزة غير مسؤولة وحماس تعمل للحفاظ على الهدوء

القدس المحتلة / سما /

انتقد غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الدعوات التي يطلقها سياسيون إسرائيليون لشن معركة في غزة لمنع إطلاق الصواريخ.

وقال آيزنكوت خلال مؤتمر في ذكرى وفاة رئيس الأركان الأسبق آمنون شاحاك، أن تلك الدعوات غير مسؤولة. مشيرا إلى أن حماس تعمل للحفاظ على الهدوء في غزة وليست معنية بالتصعيد ولكنها تحاول تنفيذ هجمات انطلاقا من الضفة الغربية.

وأشار آيزنكوت إلى أن الجيش يبذل جهودا سرية وعلنية لمحاربة الأنفاق وتحديد أماكنها، لافتًا إلى أن الوضع الأمني على الحدود بغزة أصبح أفضل بعد حرب 2014 رغم التصعيد الأخير منذ شهر.

وقال "منذ ثلاثة أعوام ونصف لم يصب أي إسرائيلي في حدود غزة، وهناك ازدهار في المستوطنات المجاورة للقطاع ونعمل جاهدين لأن يستمر وقف إطلاق النار".

وأضاف "نحن نحاول الحفاظ على الهدوء الذي كان متواجدا قبل شهر، نحن نريد وقف إطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق ونعمل بقوة لمنع ذلك".

واعتبر أن أحد أسباب نجاح وقف العمليات في الضفة الغربية، يعود لتصرف الجنود الإسرائيليين بشجاعة كبيرة أمام محاولات تنفيذ هجمات.

واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن حزب الله وإيران يشكلان الخطر الأكبر على إسرائيل.

وقال "لقد تغير حزب الله من منظمة تدافع عن لبنان إلى وكيل إيران في المنطقة يحارب بالنيابة عنها في سوريا والعراق واليمن، لقد نقل الحزب أكثر من نصف قواته إلى خارج لبنان"، مشيرا إلى أن إسرائيل تبذل جهودا عسكرية ودولية لمنع التواجد الإيراني في سوريا.