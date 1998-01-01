اتفقا على فعالية مشتركة.. "بحر" يهاتف "بري" ويشيد بمواقف لبنان تجاه القضية الفلسطينية ومدينة القدس

غزة / سما/

هاتف د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يوم أمس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشيدًا بمواقف جمهورية لبنان تجاه القضية الفلسطينية ومدينة القدس، وشدد "بحر" أثناء الاتصال على ضرورة تعاضد المواقف العربية والإسلامية لنصرة القدس، والسعي المتواصل من أجل ابطال قرار "ترامب" القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني.

وشكر مواقف مجلس النواب اللبناني المناصرة والداعمة للقدس والمنحازة للحق الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، متمنيًا الخير للبنان حكومة وشعبًا وبرلمانًا، واتفق "بحر" مع "بري" خلال المكالمة على تنظيم فعالية مشتركة قريبًا لنصرة القدس واحتجاجاً على قرار "ترامب" الأخير، موضحًا أن الأمة الإسلامية تقف بكل قوتها ضد التوجهات الأمريكية المتصهينة.

من ناحيته أشار "بري" لجهود الجمهورية اللبنانية الداعمة للقضية الفلسطينية ولا سيما قرارات وتوجهات وأنشطة مجلس النواب اللبناني في نصرة القدس، مشددًا على مساعي مجلسه الرامية لإبطال قرار "ترامب" الأخير، منوهًا إلى أن لبنان لا يدخر جهودًا في سبيل نصرة الحق الفلسطيني، داعيًا برلمانات العالم للضغط على حكوماتها من أجل إيجاد آليات فاعلة من شأنها حمّل الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع على قرارها الذي وصفه بالمرفوض دينيًا وباطل من الناحية القانونية.