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كرستيانو ينتظر عرض ريال مدريد لتمديد عقده

الثلاثاء 02 يناير 2018 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كرستيانو ينتظر عرض ريال مدريد لتمديد عقده



وكالات / سما /

كذبت صحيفة أس أنباء وسائل الإعلام الإسبانية الأخرى خلال الأيام الماضية، موضحةً بأنه لا يوجد أي نية لدى ريال مدريد بالتخلي عن كريستيانو رونالدو، مثلما لا يوجد نية لدى اللاعب بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم.

أس كشفت في تقاريرها عن رغبة ريال مدريد الشديدة في بقاء رونالدو ضمن صفوف الفريق، حيث تضع إدارة النادي مسألة إرضاء البرتغالي بمنحه عقد جديد وأجر سنوي مرتفع كأولوية بالنسبة لها في الأسابيع المقبلة.

بدوره ينتظر رونالدو عرض ريال مدريد لتمديد عقده بدون أن يبحث عن فرصة للرحيل، حيث يبدو مقتنعاً بأن النادي سيمنحه عرضاً أفضل حتى يتساوى بالأجر مع ليونيل ميسي الذي ينال 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

ومدد رونالدو عقده في نوفمبر عام 2016 مقابل 25 مليون يورو سنوياً حتى عام 2021، لكن بانتقال نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان ليحصل على 36 مليون يورو سنوياً، مع نيل ميسي 40 مليون يورو، فإن كريستيانو بدأ يشعر بضرورة تحسين أجره.

وأعادت أس نشر تصريحات رونالدو التي تؤكد على رغبته في البقاء ضمن صفوف ريال مدريد بعد نهائي كأس العالم للأندية 2017، كما أبرزت تصريحات فلورنتينو بيريز الذي يرغب باستمرار رونالدو، بالإضافة إلى تصريحات المدرب زين الدين زيدان الذي تمنى تمديد عقد رونالدو بأسرع وقت ممكن.

#كرستيانو رونالدو #عقد

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