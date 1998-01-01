"الخفافيش" يفكر بالتعاقد مع لاعب برشلونة

وكالات / سما /

بدأ نادي فالنسيا الإسباني التخطيط لتعزيز خط وسط ميدانه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ووفقا لصحيفة "سوبر ديبورتي" المقربة من فالنسيا، فإن "الخفافيش" عادوا للاهتمام بلاعب برشلونة رافينيا ألكانترا الذي تعافى من الإصابة "مؤخرا".

وترى "سوبر ديبورتي" أن برشلونة لن يمانع خروج رافينيا هذه الفترة, في ظل القدوم المحتمل لفيليب كوتينيو.

وحاول فالنسيا التعاقد مع اللاعب خلال "الميركاتو" الصيف الماضي، كما أنه لا يمانع في الانضمام إليهم، خاصة أن والده مازينيو كان لاعبا سابقا في "الخفافيش".