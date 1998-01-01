ترمب يبلغ "إسرائيل" بنقل السفارة الأمريكية للقدس هذا العام

القدس المحتلة / سما /

افاد موقع "0404" العبري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أكد لدولة الاحتلال الإسرائيلي بـ "رسالة"، عزمه نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة في أقرب وقت ممكن والبدء بنقلها هذا العام.

وقال الموقع العبري، الثلاثاء، إن ترمب يضغط على موظفي الخدمات اللوجستية في واشنطن، بالتنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبدء العمل قريبًا بنقل السفارة.

وصرح مصدر في البيت الأبيض للموقع، بأن "الرئيس ترمب أرسل رسالة واضحة بأنه يريد أن يبدأ العمل بنقل السفارة قريبًا، وأكد أن العمل سيبدأ في عام 2018 وفي أسرع وقت ممكن".

ونبه الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، إلى أن السفارة الأمريكية ستنقل من "تل أبيب" إلى فندق دبلوماسي في القدس المحتلة.

وكان ترمب قد أعلن في السادس من ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لـ "إسرائيل"، وعزمه نقل السفارة الأمريكية للمدينة المحتلة.