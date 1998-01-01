العمل الزراعي يزرع 2000 دونم ببذور القمح في المناطق الحدودية

غزة / سما /

تمكن اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة من زراعة ما يزيد عن 2000 دونم من الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق الشرقية الحدودية للقطاع، حيث تم حراثة وتسوية هذه الأراضي ومن ثم زراعتها ببذور القمح، وتعتبر هذه الأراضي المستهدفة من زراعة القمح من الأراضي التي تعرضت ولازالت للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة للمناطق الحدودية. حيث تم استهداف الأراضي الواقعة الى الشرق من محافظة خانيونس والمحافظة الوسطى وشرق غزة وجباليا وبيت حانون.

ويهدف العمل الزراعي من خلال استهداف هذه الأراضي الى تعزيز صمود المزارعين وتمكينهم من البقاء والاستمرار في أراضيهم من خلال زراعتها واستصلاحها وتوفير مصادر مياه الري لها، علماً بأن غالبية الأراضي المستهدفة يخشى أصحابها المزارعين من زراعتها خوفاً من تجريفها وتدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والجدير بالذكر ان زراعة مساحة 2000 دونم بالقمح جاءت ضمن أنشطة مشروع الدفاع عن حقوق المزارعين والصيادين الذي ينفذه اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.