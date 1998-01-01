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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 02 يناير 2018 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله - سما -

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة والأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، استمرار التظاهرات والمواجهات في الضفة والقطاع رفضا لإعلان ترمب، وتنديدا فلسطينيا على قرار ضم مستوطنات الضفة والقدس.

كما أبرزت الصحف تصريحات الرئيس: سنتخذ قرارات مهمة لحماية شعبنا، وقرار "الليكود" نتيجة للدعم الأميركي المطلق.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- مواجهات في نابلس واصابة جندي اسرائيلي

- اتهام مواطن بمحاولة طعن جنود واقتحام العيسوية

- تنديد فلسطيني على قرار ضم مستوطنات الضفة والقدس

- تظاهرة جديدة وسط طهران رغم تحذيرات الرئيس الايراني

- قطر تواجه الازمة الخليجية بإجراءات داخلية وتعاون دولي

- مشروع قانون فصل أحياء مقدسية عن القدس يستهدف الحيلولة دون نقلها للسلطة

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يدين قرار "الليكود": ما كان ليتخذ لولا الدعم الأميركي المطلق

- الاحتلال يقتحم العام الجديد بسياساته ذاتها.. اعتقالات وتجريف وإخطار بهدم منزل واقتحام للأقصى

- اللواء فرج: جهاز المخابرات سيبقى السيف القاطع المشرع في وجه أي عدو

- الاحتلال يوجه 12 "تهمة" لعهد التميمي وخمسا لوالدتها

- كيم جونغ يحذر واشنطن: الزر النووي موجود على مكتبي

- للمرة الثانية: تأجيل زيارة نائب الرئيس الاميركي لإسرائيل

- استمرار التظاهرات في ايران رغم تحذيرات روحاني

- أمطار اليوم.. ومنخفض جوي الخميس

"الأيام":

- الرئيس: سنتخذ قرارات مهمة لحماية شعبنا وقرار "الليكود" نتيجة للدعم الأميركي المطلق

- اصابات خلال مواجهات في العيسوية وخزاعة وحملة اعتقالات تطال 15 مواطنا في الضفة

- سلطات الاحتلال توجه 12 تهمة لعهد التميمي وتمديد اعتقالها ووالدتها ثمانية أيام اخرى "للتحقيق"

- ايران: تهديدات النظام لم توقف التظاهرات.. مقتل 8 أشخاص الأحد يرفع عدد القتلى ل13

- الكنيست يصادق اليوم على قانون يقيد أي قرار بشأن مستقبل القدس

- الاحتلال يعلن اعتقال خلية لـ"حماس" خططت لعمليات

- الأمطار الغزيرة في جنوب الضفة تسفر عن أضرار مادية و20 حادث سير

#صحف #الايام #الحياة #القدس

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