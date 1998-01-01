جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكنيست يصادق على قانون يمنع تقسيم القدس

الثلاثاء 02 يناير 2018 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصادق على قانون يمنع تقسيم القدس



القدس/سما/

 صادق الكنيست  الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "القدس الموحدة" بشكل نهائي بعد أن تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وصوت لصالح القانون الجديد 64 عضوا، مقابل اعتراض 51، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وينص مشروع القانون على منع تقسيم القدس حتى وإن كان ذلك ضمن تسوية سياسية مستقبلا، إلا بموافقة 80 عضوا في الكنيست، مع إمكانية إلغاء هذا القانون بتصويت 61 عضوا.

وكان مشروع القانون الذي قدمه كل من نفتالي بينيت وزئيف الكين وشولي رفائيلي، ينص على ضرورة فصل عدة أحياء فلسطينية عن المدينة ووضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلا من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون.

وكان القانون يهدف إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما.

ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين.

وروج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين الذي لاقى دعما لخطته من غالبية الأحزاب سواء التي تعمل ضمن الائتلاف الحكومي أو خارجه من المعارضة.

#احتلال #الكنيست #القدس

أخبار ذات صلة

الكنيست يصادق على قانون حظر الآذان و الطيبي يدعو لرفع الآذان من كل بيت

الكونجرس- ارشيف

الكونجرس يصادق على مشروع قانون يحاصر حماس ماليا

أسرى -ارشيفية

كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء

الرئيس يصادق على قانون تقاعد العسكريين

الرئيس يصادق على قانون تقاعد العسكريين وشهر يونيو القادم موعد البدء بتطبيقه

مستوطنات - ارشيف

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

الكنيست الاسرائيلي - ارشيف

" القدس الكبرى" مشروع اسرائيلي جديد في أروقة الكنيست

الأكثر قراءة اليوم

ابو مرزوق يرد على تصريحات الحمدلله حول الانفاق على قطاع غزة

تل ابيب: حماس وزّعت “مُرشد الاختطاف” لكوادرها وتمتلك عناوين مائة ضابط تُخطّط لاختطافهم

نتنياهو و ليبرمان يدعمان تأجيل الحرب على غزة.. ولا بديل عن حماس

بالتفاصيل .. شقيق الملك سلمان "طلال" يضرب عن الطعام ويرقد داخل احد المستشفيات!

لاعب كرة قدم بالمكسيك يقتل حكما بعدما طرده (فيديو)

الحمدالله: بعض العقبات ما زالت تواجه عملنا في غزة أهمها الجباية وتمكين الحكومة

أسعار المحروقات لشهر كانون ثاني

الأخبار الرئيسية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي: الدعوات لشن معركة ضد غزة غير مسؤولة وحماس تعمل للحفاظ على الهدوء

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: المعارضة في "إسرائيل" ستجرنا إلى حرب مع غزة

كتائب القسام - ارشيف

حماس تبعث برسالة الى اسرائيل تحذرها من عواقب وخيمة لاستمرار الوضع القائم في غزة

قصف حانيونس فجرا - غزة

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف موقعا للقسام غرب خانيونس فجرا

صاروخ -ارشيفية

مصادر عبرية : اطلاق صاروخين من قطاع غزة احدهما سقط في "اشكول"

الاتصالات الفلسطينية