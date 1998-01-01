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واشنطن : لا تاجيل لزيارة بنس للمنطقة

الثلاثاء 02 يناير 2018 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : لا تاجيل لزيارة بنس للمنطقة



واشنطن -وكالات -

نفى المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي غارود أجين، مساء الإثنين، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء زيارة مايكل بنس إلى الشرق الأوسط وقال ان تلك الانباء غير دقيقة.

وأكد أجين عبر صفحته على "تويتر"، أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس سيزور مصر وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري وأن كل الأنباء المتناقضة التي تواردتها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية قد ذكرت، يوم الإثنين 1 يناير/ كانون الثاني، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس إلى إسرائيل ومصر قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه قد تم تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة في الـ 14 من يناير الجاري، بسبب تعارض في الجداول الزمنية.

كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، قائمة الشخصيات البارزة الأجنبية التي من المتوقع أن تزور إسرائيل في يناير الجاري، ولم تتضمن القائمة اسم نائب الرئيس الأمريكي. 

يشار الى أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيزور إسرائيل وبعض دول المنطقة في أواخر شهر يناير الحالي.

#بنس #مصر #اسرائيل #زيارة #ترامب

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