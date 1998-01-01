طقس: منخفض قوي جدا الخميس وامطار غزيرة في كافة المناطق

رام الله / سما/

تتوقع الارصاد بان فلسطين على موعد في نهاية الأسبوع مع أقوى منخفض جوي منذ بداية الموسم المطري الحالي، حيث ستبدأ طلائع المنخفض الجوي يوم الخميس وينتهي يوم السبت محملاً بالأمطار الغزيرة على كافة المناطق.

وسيشعر الجميع باقتراب المنخفض الجوي اعتبارا من الخميس ، حيث ستكون البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وهو ما سيؤدي إلى نشاط على سرعة الرياح وانخفاض على درجات الحرارة. كما ستتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق. وخلال ساعات الليل سينتظم هطول الأمطار بدءا من المناطق الشمالية ولاحقاً المناطق الوسطى.

وفي يوم الجمعة سيختلف الوضع كثيراً، حيث ستتأثر فلسطين بالمنخفض الجوي العميق الذي سيتمركز جنوب جزيرة قبرص بشكل كبير ، ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويتحول الطقس ليصبح بارداً وغائماً وعاصفاً في كافة المناطق، وتكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوب بزخات البرد والعواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية ذات هبات شديدة احيانا.

وتبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة يوم السبت، وترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار إلى أن ينتهي المنخفض الجوي بشكل كلي خلال ساعات المساء.

وتحذر الارصاد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، وذلك نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وخاصة يوم الجمعة .

وتحذر ايضا من شدة سرعة الرياح ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط زخات البرد أحيانا.