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لاعب كرة قدم بالمكسيك يقتل حكما بعدما طرده (فيديو)

الإثنين 01 يناير 2018 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب كرة قدم بالمكسيك يقتل حكما بعدما طرده (فيديو)



وكالات

تعرض حكم في إحدى مباريات الهواة بالمكسيك، لاعتداء شنيع من أحد اللاعبين بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.
 
وأثار طرد اللاعب، غضبه ليتجه صوب الحكم جوزيه فالديمار هيرنانديز، ويعتدي عليه، ما أدى إلى وفاة الحكم بعد أسبوع من الغيبوية جراء تعرضه لتلف في الدماغ، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مكسيكية.
 
وبعد تداول الواقعة على نطاق واسع وانتشار مقطع فيديو، خرج الاتحاد المكسيكي ببيان، يقول فيه:  “المباراة التي شهدت الاعتداء على الحكم، لم تكن في إطار المباريات الرسمية التي تنظم تحت لواء الاتحاد.. ونحن ندين بشدة أي نوع من العنف داخل أو خارج الملعب".

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