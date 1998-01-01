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ابو مرزوق يرد على تصريحات الحمدلله حول الانفاق على قطاع غزة

الإثنين 01 يناير 2018 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق يرد على تصريحات الحمدلله حول الانفاق على قطاع غزة



غزة / سما /

 قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: "يجب على رئيس الوزراء أن يذكر  كم من الضرائب تم تحصيلها من غزة وكم من أموال المساعدات من 16 مليار كانت لغزة بعد الحروب الثلاثة عليها.

وأضاف: "لم يشير الحمد لله  في تصريحه غير المقبول وطنياً كم أنفق على الأجهزة الأمنية والقدس والضفة".

وكان  الحمد الله جدد تأكيده في تصريح سابق أن الحكومات المتعاقبة صرفت ما يقارب 16 مليار دولار، منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 على قطاع غزة.

و قال إن تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة "مرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين الجباية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة "عملت وستعمل على تحسين وضعها (الكهرباء) ولن تدخر جهدًا بذلك".

وأكد  أن المشكلة الحقيقية بالكهرباء في غزة أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة

#ابو مرزوق #الحمدلله #غزة

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