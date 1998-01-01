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من هنية لرئيس فنزويلا

الإثنين 01 يناير 2018 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هنية لرئيس فنزويلا



غزة / سما /

 أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على الدور الإيجابي والمتقدم الذي تقوم به جمهورية فنزويلا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات واجراءات الاحتلال ووقوفها بكل شجاعة في وجه السياسات الامريكية الظالمة.

وقال هنية-وفق ما أورده مكتبه-في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية نيكولاس مادورو إن فنزويلا أثبتت طوال مسيرتها السياسية والوطنية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لنضاله ورفضها لكل الممارسات الإسرائيلية.

وشدد في رسالته على الموقف الثابت لحركة حماس في التمسك بتحرير فلسطين والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مهما كلّف من تضحيات.

وأكد هنية أهمية استمرار فنزويلا في أداء دورها الإيجابي في الدفاع عن الشعوب التي تتطلع الى الحرية والعدالة، آملًا أن تكون هذه الرسالة بداية مهمة لتوثيق العلاقة بين الحركة وفنزويلا مما يعزز الأمن والاستقرار.

#هنية #رئيس فنزويلا #رسالة

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