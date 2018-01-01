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أسعار المحروقات لشهر كانون ثاني

الإثنين 01 يناير 2018 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات لشهر كانون ثاني



رام الله / سما /


اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر كانون ثاني 2018 في كافة انحاء الوطن اعتبارا من، الاثنين 1/1/2018، مشددة أن على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

الصنف السعر
لتر السولار  5.69 شيكل
لتر بنزين 95 6.11 شيكل
لتر بنزين 98 6.62 شيكل
لتر كاز  5.69 شيكل
اسطوانة غاز 5 كغم 25 شيكل 
اسطوانة غاز 48 كغم 61 شيكل 

ملاحظة:

- سعر لتر الغاز واصل الى العمارات والمؤسسات 2.64 شيكل فقط.
- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

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