أسعار المحروقات لشهر كانون ثاني

رام الله / سما /



اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر كانون ثاني 2018 في كافة انحاء الوطن اعتبارا من، الاثنين 1/1/2018، مشددة أن على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

الصنف السعر

لتر السولار 5.69 شيكل

لتر بنزين 95 6.11 شيكل

لتر بنزين 98 6.62 شيكل

لتر كاز 5.69 شيكل

اسطوانة غاز 5 كغم 25 شيكل

اسطوانة غاز 48 كغم 61 شيكل

ملاحظة:

- سعر لتر الغاز واصل الى العمارات والمؤسسات 2.64 شيكل فقط.

- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.